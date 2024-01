En plus de Mbappé, le Real Madrid prépare un recrutement hallucinant cet été !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le Real Madrid a déjà une équipe très impressionnante, en témoigne sa première place en Liga, sa victoire en Supercoupe d'Espagne après avoir écrasé Barcelone (4-1) ou encore son tour de poules parfait en Champions League. Mais Florentino Pérez en veut toujours plus. Et à en croire Ekrem Konur, il s'apprête à frapper un grand coup cet été en matière de recrutement !

Mbappé, Davies, Guimaraes et Couto ciblés

Quatre joueurs sont ciblés pour l'intersaison. Il y a bien évidemment Kylian Mbappé, qui sera en fin de contrat au PSG et qui se serait déjà mis d'accord avec les Merengue. Mais il y a aussi Alphonso Davies, qui arrivera à un an de la fin de son contrat au Bayern Munich. Le milieu brésilien Bruno Guimaraes (Newcastle), également courtisé par le PSG, est sa troisième cible, la quatrième étant le latéral droit Yan Couto, qui a été formé chez les Merengue et qui brille avec Gérone cette saison. Un buteur, un milieu défensif d'envergure et deux latéraux performants. Si le Real Madrid renforce ces quatre postes, il pourra prétendre à tous les honneurs en 2024-25 !

Rejoignez le fil But ! Football Club sur WhatsApp pour ne rien rater des grosses infos sur vos clubs favoris.

💣💥❗🇫🇷🇨🇦🇧🇷⚪#HalaMadrid❗

Real Madrid have made French striker Kylian Mbappé, Brazilian midfielder Bruno Guimarães, Canadian left-back Alphonso Davies and Brazilian right-back Yan Couto their targets in the summer transfer window. https://t.co/Z1DG1JmF8I pic.twitter.com/MJ02eaPmAB — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 29, 2024

Podcast Men's Up Life