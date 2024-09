Equipe de France : Mbappé au Real Madrid, "un transfert étrange"

Il y a des années, sur les terrains anglais ou français, son jeu était direct. Un ailier de classe mondiale qui avait le sens de la dérision et qui ne se gênait pas, non plus, pour dire ce qu'il pensait. Avec le temps, Chris Wadlle, puisque c'est de lui dont il s'agit, n'a pas changé. Et le légendaire Marseillais, que personne n'a oublié là-bas, a donné son point de vue sur LE transfert de l'été : celui de Kylian Mbappé au Real Madrid.

"Il ne jouera jamais là"

Waddle n'a pas de doutes sur les qualités de Mbappé. Mais le voir au Real l'interroge, toujours. Explications. "J’ai toujours pensé que c’était un transfert étrange, car Mbappé veut jouer sur l’aile gauche et il ne jouera jamais là au Real Madrid. Ils ont déjà deux ailiers qui ont très bien joué ces dernières années, Vinicius Junior et Rodrygo. Je pense qu’ils tireront encore plus profit de lui en le faisant jouer sur le côté gauche. Après, c’est un footballeur fantastique et il a le transfert qu’il a toujours voulu. Les attentes sont énormes, c’est une superstar. Cette équipe du Real Madrid semble capable de dominer la Ligue des champions. C’est l’équipe à battre en Liga et en Europe."