FC Barcelone - Mercato : Cristiano Ronaldo chez un autre grand rival du Real Madrid ?

Après avoir vu Chelsea et le Bayern Munich lui claquer la porte au nez, Cristiano Ronaldo ne désarme pas. Le Portugais est plus déterminé que jamais à quitter Manchester United, où il n'a aucune intention de participer à la reconstruction sous les ordres de ten Hag. Son agent, Jorge Mendes, multiplie les contacts dans tous les grands pays européens et l'un d'eux mène en Liga, où le quintuple Ballon d'Or pourrait faire un come back retentissant.

CR7 à l'Atlético ?

Il a en effet été question d'une touche avec l'Atlético Madrid, qui a laissé filer Luis Suarez et se cherche un nouveau buteur. Diego Simeone aurait donné son aval et les Colchoneros seraient en mesure de payer les 40 M€ de salaire de Ronaldo. AS calme toutefois les ardeurs des supporters de l'Atlético en assurant qu'il n'y a qu'une simple prise de contact de la part du club. Voir Cristiano Ronaldo avec le maillot rouge et blanc sur les épaules serait assez incroyable, lui qui a longtemps été une bête noire des Matelassiers, que ce soit avec le Real ou avec la Juventus.

