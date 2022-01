FC Barcelone, PSG - Mercato : coup dur pour le Real Madrid avec Haaland

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

"Le père d'Erling Haaland aimerait qu’il signe au Real Madrid. Si son départ dépend du Borussia Dortmund, il signera là-bas mais s’il dépend de Mino Raiola, le FC Barcelone a l’avantage", a avancé le présentateur de l'émission espagnole El Chiringuito TV, Josep Pedrerol.

Mais le journaliste norvégien, Jan Aage Fjørtoft, qui est proche du clan Haaland, a tenu à démentir l'information comme quoi le père de l'attaquant du Borussia Dortmund voudrait que son fils rejoigne le Real Madrid. La course serait ouverte et rien ne serait encore décidé pour l'avenir du cyborg norvégien.

Me gusta tu programa @jpedrerol, pero el padre de Haaland no ha dicho a nadie que su hijo va a fichar por el Madrid. El padre de Haaland no ha dicho nada a nadie.