FC Barcelone, PSG, Real Madrid : Lewandowski a pris une décision radicale en vue du Mercato

L’avenir de Kylian Mbappé (PSG, 23 ans) devrait avoir un effet domino sur plusieurs dossiers offensifs du prochain mercato. Et pour cause : Erling Haaland (21 ans) et Robert Lewandowski (33 ans) sont par exemple régulièrement cités pour le remplacer cet été dans la capitale.

Au sujet de l’attaquant polonais, As annonce qu’une décision radicale a déjà été prise : il ne quittera pas le Bayern Munich libre en juin 2023. Cela sous-entend donc assez clairement qu’il devra quitter le club bavarois dès cet été !

Des sources proches de l’entourage de Lewandowski ont fait cette confidence au quotidien espagnol, précisant que l’idée serait de rapporter entre 50 et 60 millions d’euros au Bayern Munich au prochain mercato. En août, le buteur qui rêve du Real Madrid et ne ferme ni la porte au PSG ni au FC Barcelone aura alors 34 ans.

🚨 Le rêve de Lewandowski 🇵🇱 est de signer au Real Madrid.



Mais il est conscient qu’il faudrait que le transfert d’Haaland capote pour avoir une chance que cela se produise.



(@diarioas) pic.twitter.com/MnkCakpqS4 — Actu Foot (@ActuFoot_) March 27, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur