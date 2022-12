FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : deux offres tombent pour Enzo Fernandez !

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Où signera cette révélation de la Coupe du monde 2022 ? Auteur d'un grand Mondial au Qatar avec l'Argentine, qui s'est conclu par une victoire en finale contre l'équipe de France et un titre de champion du monde à tout juste 21 ans, Enzo Fernandez attire les convoitises des plus grands clubs du globe, et notamment du FC Barcelone et du Real Madrid.

Deux offres pour Enzo Fernandez

Sa valeur marchande a d'ailleurs explosé, passant à maintenant 100M€. Mais selon Abola ce mardi, le Benfica Lisbonne aurait reçu deux offres à hauteur de 127M€ pour son milieu de terrain Enzo Fernandez. Deux propositions très élevées, qui sont mêmes supérieurs à sa clause libératoire, fixée à 120M€ avec le Benfica. En revanche, aucun club n'a été cité par le journal portugais. Dossier à suivre.