PSG, FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : Dortmund tente le tout pour le tout avec Moukoko

Cible du PSG, du FC Barcelone et du Real Madrid cet été s'il arrive sur le marché des joueurs libres, Youssoufa Moukoko (18 ans) n'est pas encore totalement certain de quitter le Borussia Dortmund. En effet, si l'international allemand a refusé la première offre de prolongation reçue (3 M€ par an), le BVB va revenir à la charge pour le conserver.

Une prime à la signature de 10 M€

Selon BILD, Dortmund offre à présent à Moukoko un salaire pouvant atteindre 6 M€ par an, pour un contrat de quatre ans (plus une option), ainsi qu'une prime à la signature de 10 M€. Patrick Williams, l’agent du joueur, recevrait quant à lui une commission pouvant grimper jusqu'à 2,4 M€.