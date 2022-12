FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : Endrick menacé et insulté par des supporters merengue !

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Cela ne remettra rien en cause. Et Endrick, le jeune (16 ans) buteur brésilien de Palmeiras devrait bel et bien rejoindre le Real Madrid. Un transfert qui pourrait être officialisé dans les tous prochains jours. En attendant, le joueur a eu hier la mauvaise idée de réagir à la performance de Lionel Messi en Coupe du monde face à la Croatie (3-0).

En écrivant sur Twitter, "Messi, c'est absurde ce qu'il fait", et en ajoutant un emoji avec un extraterrestre. Résultat, et presque immédiat, une bordée d'insultes des supporters du Real Madrid pour qui encenser l'ancien joueur du FC Barcelone est inconcevable. Résultat, toujours, le Brésilien a supprimé son tweet quelques minutes après.

Et saura qu'il faut éviter certains sujets à l'avenir...