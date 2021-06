FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : l'avenir d'Haaland déjà tout tracé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

De quoi sera fait l'avenir d'Erling Braut Haaland ? Sur les tablettes des plus grandes écuries européennes à l'instar du Real Madrid, Manchester City ou encore le FC Barcelone, l'international norvégien aura l'embarras du choix s'il souhaite quitter le Borussia Dortmund cet été. Malgré les nombreuses sollicitations du jeune attaquant, étincelant sous les couleurs du BVB depuis son arrivée à l'hiver 2019, une tendance très claire se dégage pour son avenir.

Selon les informations d'ESPN, Erling Braut Haaland ne devrait pas plier bagage cet été et pourrait donc rester une saison de plus en Allemagne. En effet, les couts astronomiques d'un potentiel transfert, de son salaire, des bonus et des indemnités d'agents rendent l'opération délicate. D'autant plus que la pandémie a durement touché les caisses des cadors européens. Le média estime que la transaction du jeune norvégien s'élèverait à 350 millions d'euros. De quoi en dissuader plus d'un.