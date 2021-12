FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : le futur club de Haaland déjà connu ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Lors de l'émission El Chiringuito hier, l'animateur, Josep Pedrerol, a évidemment rebondi sur la déclaration de Mino Raiola à Sport1, annonçant qu'Erling Haaland allait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain et que le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich pouvaient se l'offrir. Pour le journaliste, cependant, cette liste de quatre se résumé finalement à un nom, celui de City.

En effet, le Barça n'a pas les moyens de s'offrir Haaland. Le Real Madrid, lui, est focalisé sur Kylian Mbappé et il sait que le Norvégien veut être la tête d'affiche de son prochain club. Quant au Bayern, le BvB refusera de lui céder son joueur, surtout qu'il subit sa domination depuis déjà neuf ans. Reste donc Manchester City, en quête d'un buteur depuis un an, qui a les moyens de ses ambitions, qui a le meilleur entraîneur du monde sur son banc en la personne de Pep Guardiola et où le père de Haaland a joué. Ça fait effectivement beaucoup de bonnes raisons…

😳"El destino de Haaland está claro: Guardiola puede estar tranquilo".



