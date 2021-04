FC Barcelone, Real Madrid – Mercato : le président de Dortmund met un gros coup de frein au dossier Haaland !

Zapping But! Football Club PSG, FC Barcelone, Real Madrid : les 10 joueurs les mieux payés en 2020

Avec Kylian Mbappé, Erling Haaland est l'attaquant le plus convoité d'Europe. En Espagne, le Real Madrid et le FC Barcelone rêve d'attirer le jeune attaquant de Dortmund, tout comme Chelsea et Manchester City, en Angleterre.

Le président de Dortmund calme le jeu

Mais alors que Mino Raiola, l'agent du Norvégien, a été reçu en compagnie du père d'Haaland la semaine dernière par les dirigeants du Barça et du Real, Hans-Joachim Watzke, le président du BVB, vient de calmer tout le monde. « Nous parlerons à Haaland. Nous voulons qu'il soit heureux de rester au BVB l'année prochaine. Il n'y a pas de plan alternatif », a-t-il confié à DAZN, laissant entendre que l'attaquant était intransférable. « Nous parlerons également à Sancho. S'il y a une offre exceptionnelle, nous en discuterons », a-t-il ajouté au sujet de Jadon Sancho, qui lui, pourrait donc se voir accorder un bon de sortie. Pas sûr toutefois que cela suffise à calmer les ardeurs...