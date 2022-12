FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : le PSV ouvre la porte pour Cody Gakpo

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Avec ses 9 buts et 12 passes décisives en Eredivisie depuis le début de la saison, Cody Gakpo avait attiré le regard des recruteurs étrangers. Qui attendaient tout de même de savoir si l'ailier néerlandais de 23 ans allait autant performer à la Coupe du monde. Maintenant, ils savent. Non seulement il a inscrit un but lors de chaque du tour de poules mais, en plus, il s'est montré dangereux à chaque prise de balle ou presque. Clairement, il a tout d'un grand et le Real Madrid, le FC Barcelone ou Manchester United vont devoir se battre à coups de millions pour le recruter.

Surtout qu'au média Euwig Trow, le directeur sportif du PSV, Marcel Brands, a déclaré que la porte était ouverte pour un transfert dès le mercato hivernal ! "Seuls 10 à 12 clubs peuvent payer ce que vaut Cody en janvier. Si cela arrive, il faudra que ce soit une vente record pour le PSV mais aussi le projet adéquat pour Cody. Mais pour le moment, nous n'avons pas d'offre officielle. Il faudra voir si un club est prêt à mettre beaucoup d'argent en janvier." Selon le Daily Mail, le club d'Eindhoven accepterait une proposition de 60 M€ et Manchester United serait le mieux placé pour récupérer le joueur.