FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : retournement de situation dans le dossier Asensio !

Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

C'était il y a quelques jours. Bien avant qu'il s'imagine marquer au Camp Nou (but finalement refusé) et qu'il pose aussitôt son doigt sur l'écusson du Real Madrid. Marco Asensio, en fin de contrat au mois de juin prochain, était alors évoqué au FC Barcelone en vue de la saison prochaine.

Négociations avancées

Certains se refusaient d'y croire, mais pas la presse espagnole. Et pourtant. Si l'on se fie aux dernières informations de The Athletic, c'est bel et bien le club madrilène qui a toujours la main dans le dossier puisqu'une proposition de contrat aurait été adressée au joueur et que les négociations seraient même en bonne voie !

A suivre.