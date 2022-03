FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : un ami de Haaland lâche une bombe en écartant 2 candidats à sa venue

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Ancien attaquant norvégien, Jan Aage Fjörtoft a trouvé un moyen inattendu pour se faire remarquer, maintenant qu'il a raccroché les crampons : balancer des informations sur les très médiatisé transfert à venir d'Erling Haaland. C'est que Fjörtoft est proche du père du joueur de Dortmund, avec qui il a joué en sélection il y a vingt ans. Il sait donc quelles sont les envies de la star et qu'elle serait sa destination privilégiée. Récemment, il s'est fait remarquer en taclant le Real Madrid pour privilégier Kylian Mbappé à son compatriote.

Dimanche, sur ESPN, il a fait encore plus fort : il a carrément écarté deux des candidats au recrutement d'Erling Haaland ! "Je pense que tout se joue entre deux clubs et qu'il s'agit du Real Madrid et de Manchester City. Le FC Barcelone, il me semble que c'est davantage de la propagande qu'autre chose. On verra ce qui se passera au final mais, pour le moment, ça se joue entre deux pays et deux clubs." A l'en croire, le PSG et le FC Barcelone sont donc largués !

