FC Barcelone, Real Madrid : Xavi a six intouchables, on en sait plus sur l'avenir de Kroos

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

Sport : "Les intouchables de Xavi"

Commençons par le quotidien catalan Sport, qui dresse la liste des intouchables de l'entraîneur du FC Barcelone. On y retrouve Robert Lewandowski Gavi, Ronald Araujo, Pedri, Ansu Fati et Jules Koundé. Ces six joueurs là sont considérés comme le présent et le futur club blaugrana.

Mundo Deportivo : "Plan Xavi"

Toujours du côté de la presse catalane, Mundo Deportivo s'attarde, de son côté, sur le plan de Xavi pour la reprise. Des séances d’entraînement très exigeantes sont notamment au programme.

Marca : "Kroos décidera en février"

Si c'est le tennisman, Carlos Alcaraz, qui a les honneurs de la Une de Marca, le journal madrilène s'attarde, par ailleurs, sur l'avenir de Toni Kroos, qui arrive en fin de contrat en juin prochain. On connaîtra la décision finale du milieu de terrain allemand d'ici le mois de février prochain. Il prolongera au Real Madrid ou prendra sa retraite.

AS : "En sélection, vous pouvez toujours en demander plus"

Du côté d'AS, c'est le nouveau sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, qui fait la Une en ce réveillon de Noël. Par ailleurs, le quotidien madrilène revient sur les vœux du président merengue, Florentino Pérez, pour les fêtes et la nouvelle année.