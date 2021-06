FC Nantes, Real Madrid, PSG - Mercato : le coup de gueule de Domenech sur Benzema et Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

De retour en équipe de France après cinq ans d'absence, Karim Benzema a fait un appel du pied à Kylian Mbappé pour qu'il le rejoigne au Real Madrid. "Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real Madrid donc je lui souhaite que ça se fasse rapidement", a lancé l'attaquant merengue dans un entretien accordé à l'AFP.

Une sortie médiatique qui n'a pas plu à Raymond Domenech. "On est en Equipe de France. Il prépare l’Euro et il vient de revenir. Avec l’Equipe de France, on parle que de lui et de son adaptation, et lui il nous ramène au Real Madrid. Didier Deschamps doit être comme un fou. Il ne va pas en parler mais c’est complètement remettre des parasites au milieu. C’est pour cela que tous les sélectionneurs veulent toujours que les joueurs sachent où ils vont avant une grande compétition et que tout soit réglé. C’est une pollution permanente, on ne va parler que de ça. On a parlé de Benzema jusqu’à présent et maintenant on va parler de Benzema et Mbappé au Real. Puis, on va attendre que Mbappé lui réponde. Mais on joue l’Euro, je trouve ça d’une maladresse sans nom. C’est dommage parce que jusqu’à présent Karim avait fait ce qu’il fallait pour revenir dans de bonnes conditions. Il n’avait qu’une seule chose à répondre : ‘On joue le championnat d’Europe et on aura le temps de parler de ça à un autre moment’. Et personne ne lui en aurait voulu. C’est une maladresse", a déploré l'ancien entraîneur du FC Nantes sur la chaîne L'Équipe.