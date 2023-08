Grosse surprise pour Cancelo au Barça, grande première au Real Madrid

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

La presse madrilène

Marca : "Veiga part en Arabie saoudite avant la visite de Madrid"

On commence par la presse madrilène et Marca, qui confirme le départ du milieu de terrain du Celta Vigo, Gabri Veiga, vers l'Arabie saoudite. Un départ qui intervient en marge du match entre entre le Celta Vigo et le Real Madrid, qui aura lieu ce vendredi (21h30). Le quotidien espagnol annonce, par ailleurs, que l'accord entre le FC Barcelone et Manchester City ne prévoirait aucune option d'achat sur João Cancelo pour le club catalan.

🗞 #LaPortada



🥇🥇 "MARCHANDO OTROS DOS OROS"



🇪🇸 María Pérez y Álvaro Martín protagonizan nuestra portada de este viernes https://t.co/p7AAbaGf2P — MARCA (@marca) August 25, 2023

AS : "Kepa entre en scène"

Du côté d'AS, on s'attarde sur le nouveau gardien du Real Madrid, Kepa, qui devrait connaître face au Celta Vigo sa première titularisation sous le maillot merengue.

📰 Aquí está la #PortadAS del 25 de agosto



⚠ Dimite pic.twitter.com/Yt3WRhEFVz — Diario AS (@diarioas) August 24, 2023

La presse catalane

Sport : "Pedri sera absent six semaines"

Du côté de la presse catalane, Sport s'inquiète de la blessure Pedri. Victime d'un pépin au fémoral de la cuisse droite, le milieu de terrain du FC Barcelone devrait être absent pendant environ six semaines, soit jusqu'à fin octobre.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



😤 "SE ACABÓ"



❌ Pedri será baja seis semanas



🇪🇸 Doble oro en los 35 Km marchahttps://t.co/Mv3n7A3wUb — Diario SPORT (@sport) August 24, 2023

Mundo Deportivo : "Pedri encore KO"

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui évoque également le dossier João Cancelo, annonçant que le latéral droit portugais ne s'entraîne plus avec Manchester City et attend dans son pays que sa signature au Barça soit confirmée.

