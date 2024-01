Haaland veut aller au Real Madrid, le Barça accélère pour deux recrues

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La presse catalane

Sport : "Bergvall, c'est chaud"

On commence par Sport, qui fait sa Une sur Lucas Bergvall. Le jeune milieu de terrain de Djurgården se serait rendu à Barcelone pour avancer sa signature au Barça pour la saison prochaine.

🗞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🔥 Bergvall caliente

🤕 A ganar sin Joao Félix

✅ Ricky Rubio ya se entrena con el Barça

🧤 Courtois podría volver a jugar en abril

💯 A por el pleno de victorias en la fase de gruposhttps://t.co/tQaa2bXolj — Diario SPORT (@sport) January 30, 2024

Mundo Deportivo : "Xavi, dur"

De son côté, Mundo Deportivo nous apprend que le Barça aurait accéléré les négociations avec Gérone pour l'arrivée d'Aleix Garcia en vue de l'été prochain.

La presse madrilène

Marca : "Ancelotti ira avec tout le monde à Getafe"

Alors que le Real Madrid fera le court déplacement ce jeudi (21h) sur la pelouse de Getafe, Marca annonce que l'entraîneur merengue, Carlo Ancelotti, devrait disposer de son groupe au complet, hormis les blessés de longue date (Thibaud Courtois, Eder Militao et David Alaba).

AS : "Haaland est très clair"

Enfin, AS fait sa Une sur Erling Haaland et assure que le prix FIFA The Best 2023 remporté par Lionel Messi aurait été une révélation pour l'attaquant de Manchester City, qui penserait désormais qu'il est nécessaire d'aller dans un club comme le Real Madrid pour remporter ce genre de prix.

📰 ¡Ya está aquí la #portadAS del miércoles, 31 de enero!

👀💰 ¡Haaland lo tiene claro! pic.twitter.com/7AU466bAZh — Diario AS (@diarioas) January 30, 2024

Podcast Men's Up Life