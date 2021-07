Juventus : Jorge Mendes fait pousser le nouveau Cristiano Ronaldo au Real Madrid

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le puissant agent portugais, Jorge Mendes, qui représente notamment la star de la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo, dirige également la carrière de très jeunes joueurs comme Paulo Iago, considéré comme l'un des grands espoirs du Real Madrid.

Selon les informations du média madrilène AS, le milieu de terrain de 14 ans, qui totalise déjà plus de 100 buts depuis son arrivée à Valdebebas il y a sept ans, a été promu avec les U16 de la Casa Blanca. Il saute donc la catégorie U15 et jouera la saison prochaine contre des adversaires d'au moins un an de plus.

