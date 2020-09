Juventus - Mercato : une vieille connaissance de CR7 au Real Madrid en plan B de Suarez ?

Marca en fait sa Une du jour : Luis Suarez se rapproche plus que jamais de la Juventus Turin. Ciblé par Andrea Pirlo pour venir grossir l’attaque bianconera, l’attaquant du FC Barcelone va devoir jouer serré avec les dirigeants blaugrana pour poser le pied en Italie.

Selon le journal madrilène AS, l’idée du Barça serait de réaliser un transfert similaire à celui d’Ivan Rakitic récemment bouclé au FC Séville avec une petite indemnité de départ (10 M€) couplée à différents bonus juteux. Optimiste, la Vieille Dame devrait parvenir à un accord mais se prépare aussi à un échec en gardant un plan B sous le coude. Selon AS, la Juve garde en effet un œil sur un certain Alvaro Morata !

La Juve garde un œil sur Morata

Passé dans les rangs turinois entre 2014 et 2016, avec une finale de C1 en point d’orgue en 2015 (perdue contre le Barça), l’attaquant de l’Atlético Madrid a laissé de bons souvenirs aux dirigeants locaux. « La Juve a pris des informations sur l’ancien joueur du Real Madrid observe le journaliste Mirko Calemme. Le club pourrait inclure des joueurs dans l’opération (Bernardeschi, Ramsey ou Douglas Costa) pour faire chuter son prix estimé à 80 millions d’euros. Le silence de son agent Juanma Lopez inquiète. » Morata a l’avantage d’avoir déjà évolué avec Cristiano Ronaldo au Real Madrid même si on ne peut pas dire que les deux hommes avaient créé plus d’affinités que cela.