Juventus Turin, PSG : un énorme frein empêche Cristiano Ronaldo de faire son retour... au Real Madrid !

Touché de plein fouet par la crise économique liée à la crise sanitaire, la Juventus Turin cherche à faire des économies. Pour cela, les Bianconeri cherchent des solutions et pourraient se résoudre à vendre Cristiano Ronaldo. À 35 ans, la star portugais est toujours performante au haut niveau. Mais, son salaire astronomique coûte cher aux finances transalpines.

Forcément, la rumeur d'un départ a éveillé les intérêts du PSG et du... Real Madrid. Dans la capitale espagnole, CR7 a laissé des merveilleux souvenirs avec ses buts qui ont permis à la Maison Blanche de brandir beaucoup de trophées. Selon Marca, le clan du Portugais s'est rapproché de Florentino Perez. Le patron des pensionnaires du Santiago-Bernabéu prête une oreille attentive à la situation du quintuple Ballon d'or.

Mais, problème, Perez et Zidane auraient des difficultés à convaincre l'ex-élément de Manchester United. Le système fiscal espagnol, bien moins avantageux que celui mis en place en Italie, pourrait poser problème à Cristiano Ronaldo. De plus, embarqués dans une stratégie de renouvellement de l'effectif, les Madrilènes estiment que le coût de l'opération demeure trop élevé. De quoi rendre encore plus improbable un come-back du Portugais au sein de la Casa Blanca, et laisser une chance au PSG !