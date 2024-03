L'affaire Mbappé embrase la presse espagnole, un ancien du Barça de retour au club ?

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

La presse catalane

Sport : "Tensions à Mestalla"

On commence par Sport, qui fait sa Une sur Vinicius Junior, qui fera ce samedi (21h) avec le Real Madrid son grand retour à Valence neuf mois après avoir été la cible d’insultes racistes de la part de certains supporteurs valencians.

Mundo Deportivo : "Chaude Liga"

De son côté, Mundo Deportivo s'attarde sur la lutte en Liga entre le Real Madrid, Gérone et le FC Barcelone et nous apprend que le Barça serait intéressé par le défenseur de Las Palmas, Mika Marmol, en vue du prochain mercato estival. Passé par la Masia, l'Espagnol appartient encore à 50% au Barça.

La presse madrilène

AS : "Faisons la fête en paix"

Du côté de la presse madrilène, AS s'attarde sur le retour de Vinicius Junior à Mestalla et revient sur la sortie à la mi-temps de Kylian Mbappé lors du match entre l'AS Monaco et le PSG (0-0). "Luis Enrique sanctionne Kylian Mbappé et le fait sortir à la mi-temps", s'est étonné AS.

Marca : "Examen pour le leader"

Même son de cloche du côté de Marca. "Il semble évident que Kylian Mbappé commence à préparer sa sortie. En attendant, le PSG va continuer à essayer de s'habituer à jouer sans lui. Avec le déplacement à San Sebastian, Luis Enrique va-t-il continuer à resserrer l'étau ?", s'est questionné le quotidien madrilène.

