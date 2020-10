Real Madrid - Mercato : la gestion du Messi japonais agace les Merengues

Après un prêt réussi du côté de Majorque, Takefusa Kubo revenait au Real Madrid avec de la confiance et de l'assurance. Mais, les Merengues ont préféré que leur pépite parte encore s'aguerrir loin du Santiago-Bernabéu. Sans passeport européen, Kubo utilise une place d'extra-communautaire. Courtisé par plusieurs cylindrées espagnoles, comme européennes (le PSG a suivi le dossier avec attention), le Messi japonais, son surnom, a finalement rallié Villarreal sur les conseils de la direction madrilène.

Le Real Madrid souhaite que Villarreal fasse plus jouer Kubo !

À l'époque, le Real Madrid pensait que Villarreal était l'équipe idoine pour que Kubo obtienne beaucoup de temps de jeu. Mais, entre les espérances et la réalité... Kubo n'a pas beaucoup joué depuis le début de la Liga (54 minutes de jeu). Selon la Cadena SER, le champion d'Espagne s'agace devant la gestion du Sous-Marin Jaune. Pour l'heure, les Madrilènes n'ont pas encore demandé d'explications à leurs homologues. Ils n'envisagent pas, encore, de mettre fin au prêt du joueur.

Quatrième de Liga avec sa nouvelle équipe, Unai Emery réalise pour le moment un bon début de saison. Devant l'insistance des questions sur le cas Kubo, l'ex-coach du PSG s'est expliqué à la mi-septembre. "Kubo a besoin de s'adapter, on a besoin de plus venant de lui. Je n'aime pas parler de titulaires et remplaçants. Je pense que Take peut jouer, mais il a aussi des choses à améliorer."