Le Barça active une nouvelle piste, on sait si le départ de Güler est confirmé au Real Madrid

Zapping But! Football Club Les meilleurs moment de Gareth Bale

La presse catalane

Sport : "Deco espionne Douglas Luiz"

On commence par Sport, qui révèle que le FC Barcelone aurait une nouvelle piste pour renforcer son entrejeu cet hiver. Elle mènerait au milieu de terrain d'Aston Villa, Douglas Luiz. Le directeur sportif des Blaugrana, Deco, se serait d'ailleurs rendu en Angleterre pour superviser le Brésilien.

🗞️ 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐃𝐀 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓



🔎Deco espía a Douglas Luiz

💰Mika Faye, una opción para hacer caja

🤝Echeverri podría llegar cedido

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿El West Ham 'martillea' al Arsenalhttps://t.co/dQ1sviaoLm — Diario SPORT (@sport) December 28, 2023

Mundo Deportivo : "Décision Messinho"

De son côté, Mundo Deportivo annonce que Estevão Willian, surnommé Messinho et courtisé par les plus grands clubs européens, préférerait le Barça et que l'agent de la pépite brésilienne devrait se réunir avec les dirigeants barcelonais au cours du mois de janvier prochain.

La presse madrilène

Marca : "Güler 2024"

Du côté de la presse madrilène, Marca annonce que les dirigeants du Real Madrid n'envisagerait pas de prêter cet hiver Arda Güler contrairement à ce qu'a annoncé AS. Et le milieu offensif turc, qui enchaîne les blessures depuis le début de la saison, devrait enfin faire ses débuts officiels avec les Merengue en janvier.

#LaPortada Enrique Cerezo, en Marca 🗞



🗞 "Al final somos una opción al título" https://t.co/GFK3vuFyZS — MARCA (@marca) December 29, 2023

AS : "Vinicius, objectif la Super Coupe"

Enfin, AS assure que Vinicius Junior, blessé à la cuisse gauche depuis mi-novembre, pourrait faire son retour pour la demi-finale de la Super Coupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid, le 10 janvier prochain.

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, viernes 29 de diciembre



📝 "A 2024 LE PIDO IR A LOS JUEGOS" pic.twitter.com/MVhJ0ip3b2 — Diario AS (@diarioas) December 28, 2023

Podcast Men's Up Life