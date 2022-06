Le Real Madrid recrute le meilleur récupérateur du monde, le Barça d'accord avec Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Marca : il pique à nouveau

Le quotidien sportif le plus lu outre-Pyrénées consacre sa Une à l'événement qu'il a organisé durant le week-end à Malaga et auquel a participé la légende colombienne René Higuita. L'auteur du fameux coup du scorpion un soir de match amical à Wembley en 1995 a retenté son geste fou, ce qui explique le titre de la Une. Pour ce qui est des deux géants, Marca s'attarde sur l'officialisation de la signature d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid.

Podcast Men's Up Life

AS : recrue de luxe

Il est question de l'officialisation de la signature pour six saisons d'Aurélien Tchouaméni au Real Madrid hier du côté d'AS. Sur sa Une, on voit le visage du désormais ancien joueur de l'AS Monaco et cette affirmation : en 2021, le milieu de terrain a été le meilleur récupérateur du monde. Un couronnement qui promet d'en faire le successeur de Casemiro au poste de sentinelle chez les Merengue.

Sport : engagement total (du Barça avec Lewandowski)

L'irruption du PSG dans le dossier Lewandowski fait autant trembler le Barça que ses limites financières du moment et l'inflexibilité du Bayern Munich. Sport explique que les Blaugrana et l'attaquant polonais ont trouvé un accord pour un futur contrat de trois ans à 12 M€ la saison. Reste désormais à trouver un terrain d'entente avec le club bavarois, braqué par l'attitude de son joueur...

El Mundo Deportivo : le rêve de Xavi

EMD persiste et signe ! Après avoir annoncé hier que Pep Guardiola et Bernardo Silva avaient un accord concernant un départ du milieu de Manchester City, le quotidien catalan annonce que l'arrivée du Portugais permettrait à Xavi de former une doublette de rêve au milieu avec Pedri. Et ce alors que Manchester City a fermé la porte à un départ. La clef de l'opération sera la vente de Frenkie De Jong à l'autre Manchester, United celui-là, qui permettra de faire entrer de l'argent dans les caisses tout en libérant de la place dans la masse salariale...

EL SUEÑO DE XAVI



PORTADA DE MUNDO DEPORTIVO pic.twitter.com/mPKajpILTf — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) June 12, 2022

Pour résumer C'est l'été donc la période de tous les rêves pour le Real Madrid et le FC Barcelone. Les Merengue ont officialisé hier l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni, présenté comme le meilleur récupérateur du monde, alors que les Blaugrana ont trouvé un accord total avec Robert Lewandowski.

Raphaël Nouet

Rédacteur