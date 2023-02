Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

La grosse info : Mbappé s'en veut d'avoir refusé le Real Madrid

Si Jude Bellingham est érigé en priorité de recrutement, Kylian Mbappé pourrait être relancé par le Real Madrid. Selon Edu Aguirre, l’attaquant du PSG martèle en effet à son entourage que son contrat expirera en juin 2024 et qu’il sera alors temps de partir. "Mbappé s’en veut d’avoir refusé le Real Madrid et il veut venir", a expliqué le journaliste espagnol, hier soir sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Il répète à ses proches que son contrat finira en 2024."