LOSC, Real Madrid – Mercato : Eden Hazard a tranché pour son avenir !

Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Les temps sont durs pour Eden Hazard depuis son arrivée au Real Madrid. Souvent blessé l'an dernier, l'ancien joueur du LOSC et de Chelsea a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti, qui lui préfère Vinicius.

Il n'a pas renoncé à s'imposer au Real

De quoi remettre en cause son avenir au Real, qui avait déboursé 115 M€ pour son transfert en 2019 ? Non, à en croire Marca. En effet, ce lundi, le quotidien espagnol annonce que le Belge a pris la décision de finir la saison à Madrid, avec la volonté de s'imposer enfin au sein du club merengue.

