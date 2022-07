Manchester United – Mercato : Cristiano Ronaldo attendu mardi à Manchester

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Selon The Athletic, Cristiano Ronaldo s'apprête à rentrer en Angleterre. Alors qu'il sèche la reprise des Red Devils, le Portugais aurait prévu de s’entretenir avec les dirigeants mancuniens. Le quintuple Ballon d'Or a encore un an de contrat à MU où le nouveau coach Erik ten Hag ne veut pas entendre parler d'un départ.

A 37 ans, CR7 ne serait pas à vendre, alors que Chelsea, le PSG, le Barça et l’Atlético de Madrid ont été citées comme des destinations possibles. Auteur de 24 buts la saison dernière, Ronaldo sera-t-il présent parmi ses coéquipiers à la séance d'entraînement programmée ce mardi matin ? Wait and see !