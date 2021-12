Manchester United - Mercato : sale affaire pour CR7, le Real et la Juve impactés ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Cristiano Ronaldo (36 ans) tient déjà sa revanche. Agacé par le 7e Ballon d’Or remportée lundi à Paris par Lionel Messi (PSG, 34 ans), l’attaquant portugais a franchi la barre des 800 buts, sélection et club confondus, grâce à son doublé décisif hier face à Arsenal (801 plus précisément).

CR7 (36 ans et 300 jours) est aussi devenu le plus vieux joueur de Manchester United à inscrire un doublé en Premier League et reste le porte-bonheur de son club de cœur. MU a en effet remporté 90 de ses 100 matchs disputés en compétition officielle lorsqu'il a été buteur (6 nuls, 4 défaites). Le total est faramineux : 71 matches avec un but, 28 doublés et un triplé.

Une mauvaise nouvelle est néanmoins venue faucher CR7 en plein vol. Selon La Gazzetta dello Sport, son transfert du Real Madrid à la Juventus Turin en à l’été 2018 ferait partie des transactions concernées dans une affaire de plus-values douteuses sur lesquelles la police italienne enquête. Son agent Jorge Mendes devrait être entendu prochainement par les enquêteurs chargés de faire la lumière sur cette sombre histoire.

