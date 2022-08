Manchester United – Mercato : une légende du Real Madrid pousse CR7... à l'Atlético

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

S'il est un sujet qui divise aujourd'hui à l'Atlético Madrid, c'est bel et bien la possibilité ou non de recruter l'ancienne gloire du Real Madrid (et ex ennemi de Diego Simeone), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 37 ans). Désireux de partir vers un club disputant la Ligue des Champions, CR7 ne dirait pas non aux Colchoneros.

Du côté des supporters locaux, qui ont déployé une banderole « Cristiano Not Welcome » lors du match amical entre l'Atlético et MU, on n'est pas emballé. Légende des Matelassiers, Juanfran ne l'est pas non plus, estimant hors de propos de recruter le Portugais.

Guti : « CR7 à l'Atlético ? Pourquoi pas ? »

En revanche, la légende du Real Madrid Guti estime de son côté que ce serait une riche idée pour les deux parties et s'en justifie à DAZN : « CR7 à l'Atlético ? Si dans ce cas il décide de venir à l'Atlético de Madrid, pourquoi pas ? C'est une grande équipe, c'est un grand attaquant, l'Atlético de Madrid a besoin d'un bon attaquant et pourquoi pas ? Je pense que ce serait une bonne association ».

Quant à savoir si les supporters merengue vivraient ça comme une trahison, Guti n'y croit pas : « Ce serait étrange, parce que le Real l'aime beaucoup, parce que c'est un joueur très aimé. Je pense que cela ne dérangerait pas le supporter du Real Madrid. Je pense que tout ce que Cristiano avait à donner au Real Madrid, il l'a déjà donné. Qu'il se sente heureux de pouvoir jouer dans une grande équipe comme l'Atlético de Madrid et dans une ligue espagnole, ce que je pense qu'il veut, eh bien pourquoi pas ? »