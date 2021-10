Manchester United – Mercato : Zidane en balance avec une vieille connaissance pour remplacer Solskjaer à MU ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Après la lourde défaite de Manchester United face à Liverpool (0-5) hier, les jours d'Ole Gunnar Solskjaer à la tête des Red Devils seraient comptés. Selon Nicolo Schira, la piste Zinédine Zidane est évoquée. Mais un autre spécialiste des transferts en Italie, Fabrizio Romano, croit savoir qu'Antonio Conte est lui aussi bien placé.

Conte lui aussi cité

« MU va décider ces prochains jours voire ces prochaines heures pour Solskjaer, qui a toujours été protégé jusqu'ici. Et les rumeurs qui disent que Conte n'est pas intéressé par le poste sont fausses. Mais pas de discussions à ce jour. » Conte est libre depuis son départ de l'Inter Milan cet été. Il avait joué avec Zidane à la Juventus Turin.

No meeting in the night for Man Utd board. They’ll decide final position in the next hours/days - Solskjær has always been protected so far 🔴 #MUFC



Rumours about Antonio Conte ‘not considering’ Man Utd job were NOT true. But no official talks yet.



More: https://t.co/GWuyDk729j pic.twitter.com/mtGhQGrAnM