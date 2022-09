Manchester United, PSG - Mercato : Kylian Mbappé traité comme son idole Cristiano Ronaldo par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Après quatre mois d'accalmie, le feuilleton de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid est reparti de plus belle après la révélation par L'Equipe que l'attaquant pourrait quitter le PSG en 2024. En Espagne comme en France, on assure que Florentino Pérez pourrait mettre sa fierté de côté, lui qui s'est senti trahi après la volte-face du champion du monde en mai, afin de recruter l'un des meilleurs joueurs du monde pour succéder à Karim Benzema.

Mais Marca n'est pas de cet avis. Et dessine même un parallèle entre Mbappé et son idole, Cristiano Ronaldo. Selon le quotidien sportif espagnol, les deux ont fait le choix de l'argent. Le Français en restant au PSG, le Portugais en préférant partir à la Juventus en 2018 après que les Merengue lui aient refusé une énième revalorisation. CR7 s'en est mordu les doigts et a tenté par la suite de revenir à Madrid, une première fois après son départ de Turin en 2021, une deuxième cet été. Mais à chaque fois, il s'est heurté à un refus catégorique de la Maison Blanche. On ne refuse pas celle-ci, c'est elle qui vous pousse dehors. Mbappé aura-t-il droit au même traitement quand il cherchera un nouveau challenge après Paris ? Marca assure que oui...