Manchester United, Real Madrid, PSG - Mercato : Ronaldo prêt à tout pour redevenir merengue et jouer avec Mbappé ?

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé les propos de Paul Merson, pour qui Cristiano Ronaldo va certainement quitter Manchester United et devrait s'engager avec le PSG, où il formerait un duo de rêve avec Lionel Messi. L'ancien milieu offensif pense que la Ligue 1 est plus adaptée à un CR7 en fin de carrière et que les ambitions parisiennes en Champions League lui conviendraient. On ajoutera que les Qataris frapperaient un grand coup avec son arrivée, faisant ainsi oublier le départ de Kylian Mbappé. Pourquoi pas...

Mais le Sunday Mirror développe une autre théorie : pour le tabloïd, Ronaldo va bien quitter MU mais il souhaiterait rejoindre le Real Madrid. Il a en effet toujours une maison dans la capitale espagnol, il y connaît tout le monde et, en outre, ses chances de remporter la Champions League seront encore plus grandes à Madrid qu'à Paris. En outre, il retrouverait son compère Karim Benzema, avec qui il a tutoyé les sommets, et apprendrait à connaître Kylian Mbappé, dont il est l'idole. Reste une énorme problématique : le Real souhaite-t-il le voir venir alors que son secteur offensif affichera complet si le natif de Bondy vient ? Et a-t-il les moyens de payer son salaire colossal ?

Pour résumer Si l'ancienne gloire d'Arsenal Paul Merson voit Cristiano Ronaldo signer avec le PSG, un tabloïd anglais assure que le Portugais préfèrerait retourner au Real Madrid et ferait tout pour. Kylian Mbappé réaliserait ainsi son rêve de jouer aux côtés de son idole...

