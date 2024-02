Mercato : après Mbappé, le Real Madrid s'attaque à une autre star mondiale

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Sur la bonne voie pour s'offrir librement et gratuitement la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le Real Madrid ne compterait pas s'arrêter là pour son recrutement l'été prochain.

Le Real Madrid veut Mbappé et Haaland dans son équipe l'an prochain

Et pour cause, d'après la Cadena SER, les dirigeants merengue voudraient signer Erling Haaland en plus de Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, Florentino Pérez voulant réunir les deux stars à Madrid. Au cas où le buteur de Manchester City ne rejoindrait pas la Casa Blanca l'été prochain, le club madrilène serait prêt à attendre l'été 2025 pour tenter de le recruter de nouveau. La radio catalane nous a, par ailleurs, appris que le Real Madrid n'aurait pas signé Harry Kane l’été dernier grâce il attendrait le Norvégien.

