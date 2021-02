OL, Real Madrid – Mercato : le Real prêt à passer à l'attaque pour Nabil Fekir (Betis)

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Real Madrid : les maillots 2020-2021 dévoilés

Nabil Fekir au Real Madrid, on en reparle. Ou plutôt la presse andalouse en reparle et plus exactement Estadio Deportivo, ce mercredi. Selon le média, c'est la prestation du Français contre le FC Barcelone (2-3) ce week-end qui l'a rappelé au bon souvenir du club merengue et de Zinédine Zidane en particulier.

Il remplacerait Isco

Fekir pourrait remplacer Isco, proche de la sortie au Real. Et ce d'autant que le Betis Séville envisage son départ afin de renflouer ses caisses, sa situation économique étant compliquée. Estadio Deportivo croit donc savoir que le Real est à l'affût et que si Fekir était effectivement placé sur le marché des transferts, il passerait à l'attaque. L'ancien lyonnais demanderait un salaire annuel de 6 M€. A suivre...