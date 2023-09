OL, PSG, Real Madrid - Mercato : Mariano veut frapper fort à Séville, Sergio Ramos aussi

Zapping But! Football Club Rea Madrid : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Après avoir rongé son frein sur le banc du Real Madrid, Mariano Diaz a rejoint le FC Séville où il a été présenté ce mardi. L'attaquant n'a pas caché qu'il avait soif de ballon et qu'il espérait retrouver ses sensations en Andalousie, où il va retrouver Sergio Ramos.

"Avec Sergio, nous arrivons avec le même objectif"

"Avec Sergio Ramos nous avons déjà parlé et nous arrivons avec le même objectif, mordre et donner le meilleur de nous-mêmes, a-t-il confié. Moi je n'ai pas eu beaucoup minutes ces dernières années mais c’est pour cela que je viens à Séville, pour me sentir à nouveau footballeur et donner le meilleur de moi-même. Je pense que le FC Séville est l’endroit idéal pour retrouver mon meilleur niveau. C’est un grand club, nous jouons les meilleures compétitions et j’espère m’épanouir ici. Je suis très excité. Je vais tout donner sur le terrain.»

