OL, Real Madrid – Mercato : Zidane voudrait Aouar dès cet hiver !

Accroché par Brest (2-2) hier, l'OL avait fait sensation en s'imposant à Paris (1-0) et parmi les Gones qui carburent à Lyon, Houssem Aouar retrouve son meilleur niveau après un début de saison poussif. A priori, cela n'a pas échappé à Zinédine Zidane. Fan du joueur, le Marseillais serait même plus intéressé que jamais.

Arsenal et le PSG également intéressés ?

Selon les infos de Defensa Central, de l'autre côté des Pyrénées, Zidane aurait demandé à son président Florentino Pérez d'activer la piste Aouar, et de passer la seconde, si possible en enrôlant le meneur de jeu lyonnais dès le prochain Mercato de janvier, surtout si Isco venait à partir. Le média estime que le Real pourrait avoir sur le dossier la concurrence d'Arsenal, déjà sur le coup cet été, et celle du PSG, où Kylian Mbappé demanderait avec insistance à ses dirigeants de faire venir Aouar.