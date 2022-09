OM – Mercato : un ancien du Real Madrid avec Marcelo et Bakambu à Olympiakos

L’Olympiakos enflamme la fin de son Mercato. Après avoir officialisé l’arrivée de Marcelo, libre après son départ du Real Madrid, il y a plusieurs jours, les Grecs sont proches de récupérer Cédric Bakambu, mis de côté à l’OM. Mais ce n'est pas tout puisque le club du Pirée devrait également enregistrer les arrivées d'Omar Elabdellaoui (sans club), de Diadie Samassékou (Hoffenheim), et de James Rodriguez, qui vient de rompre son contrat avec Al-Rayyan. Le deal est réglé et vient d'être officialisé.

James Rodriguez has signed as new Olympiacos player, here we go and confirmed! Deal completed after medical tests done yesterday. 🚨⚪️🔴 #Olympiacos



Next one for Olympiacos: Bakambu on permanent deal from OM, done and confirmed too. pic.twitter.com/4gMIN89oUN