OM, RC Lens - Mercato : Varane vers un incroyable retour au Real Madrid cet hiver ?

Le dossier prend un nouveau tournant. Alors que Raphaël Varane était envoyé à l’OM ou à Lens, pour un retour dans son club formateur, Ekrem Konur dévoile sur X que l’international Français pourrait revenir au Real Madrid cet hiver.

Outre les intérêts des Merengue, le Bayern Munich et Newcastle suivent de près le dossier. Son contrat tient jusqu’en 2025 avec Manchester United, sa valeur marchande avoisine les 35 millions d’euros selon le site Transfermarkt. Les gros cadors devront tout de même débourser plusieurs millions pour faire venir le défenseur de 30 ans.

💣💥 Manchester United's 30-year-old French defender Raphaël Varane could be an option for Real Madrid, Bayern Munich and Newcastle United in the January transfer window. 🇫🇷 🔴 #MUFC pic.twitter.com/DAa040I1aH