Portugal, Real Madrid - Mercato : Cristiano Ronaldo se tire une balle dans le pied pour son avenir

Quelle triste fin de carrière pour Cristiano Ronaldo ! Après une première saison décevante à Manchester United, l'attaquant a voulu partir cet été, n'a pas trouvé preneur, est resté à contrecœur et a ciré le banc la majeure partie du temps entre août et novembre. Il espérait se relancer au Mondial, qu'il a attaqué après avoir été libéré de son contrat par MU suite à son interview au vitriol à la télévision, mais il a également déçu et a fini sur le banc. Sorti en pleurs après l'élimination face au Maroc (0-1) en quarts de finale, il est retourné dans sa demeure de Madrid et s'entraîne dans les installations du Real en attendant de trouver preneur.

Il bénéficie d'une offre titanesque d'Al-Nassr, en Arabie Saoudite, pour les deux prochaines saisons mais, en grand compétiteur qu'il est, il préfèrerait continuer en Europe. Ce qui a fait dire à la presse portugaise qu'il pourrait enfin accepter de retourner dans son club formateur du Sporting. Mais le patron du... FC Porto, Pinto da Costa, s'est montré très clair : "Tout dépend de lui et des clubs intéressés. Mais je crois qu'au Portugal, personne n'a les moyens de lui donner le salaire qu'il gagne et qu'il souhaite continuer à gagner, parce qu'il a la qualité pour le revendiquer". Mine de rien, l'historique patron des Dragons a lâché une petite bombe : malgré les refus et son âge, CR7 n'entend pas revoir à la baisse sa fiche de paie, même si cela risque de lui fermer les portes des clubs européens. Dommage !

🐐@Cristiano is an Idol & that fact remains mysterious 2 those who feel otherwise about him. No one coming 4rm his background will attain such height & won't spread wings. He kept other Great Players Like Messi on their toes. Players don't reach 700 games but he scored 700+ Goals pic.twitter.com/Th27Hn0PPY