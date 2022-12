PSG, FC Barcelone, Real Madrid - Mercato : un candidat de moins pour la pépite Endrick

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

On peut avoir 16 ans et faire tourner les têtes. Notamment dans le football lorsque vous êtes pétri de talent, que vous êtes Brésilien et que la presse mondiale parle fréquemment de vos premiers exploits. C'est le cas d'Endrick, déjà considéré comme une perle rare et qui provoque une lutte féroce au sein des plus grands clubs européens.

On le sait, le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG, entre autres, seraient tous intéressés par sa venue à l'été 2024. Ce que l'on savait moins, et qui reste à confirmer, c'est que l'entourage du joueur impose déjà certaines règles pour effectuer son choix. Ainsi, et c'est le quotidien espagnol Marca qui l'écrit, Endrick ne souhaite pas avoir de concurrence XXL dans le club dans lequel il évoluera. Raison suffisante, paraît-il, pour que Manchester City, avec Haaland, soit déjà écarté.

Toujours selon le média, le joueur aurait à ce jour une nette préférence quant à son futur club : le Real Madrid. A suivre.