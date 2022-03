FC Barcelone, Real Madrid, PSG - Mercato : un duel se dessine pour Haaland

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Dans quel club jouera Erling Haaland la saison prochaine ? L'attaquant norvégien pourrait bien quitter le Borussia Dortmund et du PSG à Manchester City en passant par le Real, le Barça ou Chelsea, l'Europe est à ses pieds.

Le Real et City en pole

Mais selon OK Diario, le Barça n'a pas les moyens de l'enrôler... « Le Barça pense que c'est impossible de signer Haaland et qu'il ira au Real Madrid », estime le journaliste espagnol Ivan Martin. Le site Bernabeu Digital que les dirigeants madrilènes sont optimistes mais qu'il existe encore une autre possibilité pour Haaland : Manchester City. A suivre...

Pour résumer

