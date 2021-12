PSG, Juventus – Mercato : Paul Pogba détourné du Real Madrid par un autre joueur de Mino Raiola ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

En fin de contrat à Manchester United, Paul Pogba est régulièrement annoncé à la Juventus, au PSG et surtout au Real Madrid. Mais Zinédine Zidane, fan du champion du monde, n'est plus à Madrid et il semble que le Real ne soit plus aussi intéressé par Pogba.

Selon Sky Sports, la piste est même abandonnée, et ce au profit d'un autre joueur conseillé par Mino Raiola : Ryan Gravenberch, le jeune milieu de l'Ajax (19 ans). Le contact aurait été établi. Gravenberch est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2023.

🚨🎯 The target has changed, but not the agent (#Raiola): #RealMadrid left the race for #Pogba to aim for #Gravenberch.



⚪ #Blancos consider the #Ajax player the right profile to rejuvenate the squad midfield in the next season. 🐓⚽ #Transfers #RMCF @LSR_RM #Calciomercato pic.twitter.com/eJxQZECF5N