PSG : Mbappé éconduit l’émir et sa dernière offre en or, le Real Madrid planifie déjà son Mercato !

Zapping But! Football Club Real Madrid : les 10 plus grosses ventes des Merengues

Le PSG a tenté l’offre de la dernière chance pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Selon Edu Aguirre, information confirmée par Romain Molina cette nuit, l’émir du Qatar lui aurait donné les clés du camion pour mener la politique sportive du club à l’intersaison. En plus du contrat en or déjà proposé, le crack de 23 ans aurait ainsi toute latitude pour recruter au mercato, faire partir les joueurs qu’il n’estime pas indispensables au projet et surtout avoir la main sur l'identité du futur entraîneur.

Si la plupart des observateurs n’ont pas caché leurs inquiétudes à Madrid après ces révélations, les dirigeants du Real resteraient en revanche très sereins. Selon Marca, la Casa Blanca garde d'ailleurs sa feuille de route et ne fera aucune annonce avant la finale de la Ligue des champions contre le Liverpool le 28 mai à Paris. Confiant, Florentino Pérez se fie à la parole initiale donnée par Mbappé de signer au Real et il aurait même déjà commencé à planifier le futur effectif autour de lui...

En filigrane, cela voudrait donc dire que l’offre pharaonique du PSG aurait été refusée par ce même Mbappé. « Bien que cela soit difficile à croire, la réalité est que l’attaquant va renoncer à beaucoup d’argent du Qatar pour porter le maillot merengue, explique le journaliste chevronné José Félix Diaz. Sa parole, en plus, a été accompagnée de certains gestes qui ont beaucoup plus au sein du club espagnol. »

Para los que preguntáis. El Real Madrid planifica el futuro con Mbappé y guardará silencio hasta después de la final https://t.co/GEKRdyioxe vía @marca — José Félix Díaz (@jfelixdiaz) May 19, 2022

Pour résumer Si les dirigeants du PSG ont proposé à Kylian Mbappé (23 ans) une offre difficile à refuser, cela ne semble pas affecter leurs homologues du Real Madrid qui restent confiants dans le dénouement de ce dossier très brûlant.

Bastien Aubert

Rédacteur