Real Madrid Mercato : accord confirmé avec Mbappé, Ancelotti le zappe encore

Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de recruter Kylian Mbappé l'été prochain. Et le dossier avancerait dans le bon sens pour le club merengue. C'est ce qu'a confirmé ce jeudi La Gazzetta dello Sport. D'après le quotidien italien, les pensionnaires de Santiago Bernabéu avanceraient pas à pas ce dossier et auraient des échanges réguliers avec le clan de la star du Paris Saint-Germain. De son côté, Foot Mercato a confirmé que le champion du monde 2018 se serait d'ores et déjà mis d'accord avec la Casa Blanca.

Ancelotti continue d'esquiver Mbappé

En attendant, Carlo Ancelotti continue d'esquiver les questions sur Kylian Mbappé en conférence de presse. Présent ce vendredi devant les médias à la veille du choc contre Gérone, l'entraîneur merengue a été interrogé sur l'attaquant français et s'il avait vu qu'il a été touché à la cheville gauche contre Brest. "Non, je n'ai pas vu ce qui lui est arrivé. Je regardais seulement la Coupe du Roi", a répondu le technicien italien. Des propos qu'on a du mal à croire...

