PSG - Mercato : après Mbappé et Haaland, le Real Madrid lorgne un nouvel héritier de CR7 !

Kylian Mbappé et Erling Haaland ne sont plus les seuls grands amoureux de Cristiano Ronaldo à intéresser le Real Madrid en vue du mercato. Selon le quotidien madrilène As, un troisième larron est la cible des dirigeants de la Casa Blanca : Matheus França (Flamengo, 17 ans).

« Malgré son jeune âge, il soigne son corps pour être le plus efficient possible sur le terrain, fait remarquer le journaliste Juan Lopesino. Inspiré par Cristiano Ronaldo, son idole, il suit une diète très stricte et contrôle les détails de ses heures de sommeil. Dans certains aspects, il ressemble au joueur de Manchester United. »

França, 17 ans et déjà au régime CR7

L’attaquant de Flamengo, qui peut évoluer à droite ou dans l'axe, commence d’ailleurs à faire parler de lui au Brésil, grâce à ses exploits dans les équipes de jeunes cette saison : 13 buts en 16 matches avec les U17, 3 réalisations et 2 passes décisives en 10 apparitions avec les U20.

D'autres écuries européennes sont également sur le coup, mais le Real Madrid compte sur ses bonnes relations avec le club carioca pour faciliter les négociations... autour d’une clause libératoire fixée à 100 M€ !

Le Real Madrid est tombé amoureux de la nouvelle merveille brésilienne à 100 M€ Matheus França https://t.co/Wofrr59CHI — lefatickois.net (@lefatickois2019) October 30, 2021