PSG - Mercato : après Mbappé, l’émir du Qatar a fait une nouvelle crasse au Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : les transferts les plus chers des Merengues

Le PSG cherche encore des poux au Real Madrid. Depuis le huitième de finale retour de Ligue des Champions, les chambrages vont bon train d’un côté à l’autre dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une petite rivalité est apparue depuis le dossier Kylian Mbappé.

Après l’interminable feuilleton autour de son crack de 23 ans, le Paris Saint-Germain a pu prendre sa revanche sur le Real, mais les dirigeants qataris ne se sont pas arrêtés là. Selon José Felix Diaz, le montant mirobolant dépensé pour Aurélien Tchouaméni par le club espagnol est iniquement dû au PSG... qui a volontairement fait monter les enchères pour atteindre la barre symbolique des 100 M€ !

La Maison Blanche n'était pas prête à aller jusque-là mais elle a bien dû se rendre à l'avidence : c'est le prix qu'il fallait débourser pour éloigner le milieu de l'AS Monaco de Paris. « Cent millions d’euros, ça paraît beaucoup pour un tel joueur mais si tu ne le les sors pas, on sait qui va le faire à ta place », a ironisé le journaliste Diego Plaza Casals en référence au PSG.

😮"El PRECIO de TCHOUAMÉNI se ha DISPARADO por la intromisión del PSG"😮



👉@jfelixdiaz lo explica en #ChiringuitoMadrid. pic.twitter.com/4NJTDmBdLo — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 7, 2022

Fixé à 70 millions il y a quelques semaines, le prix du milieu de terrain a explosé. Si le montant se précise et dépasse bel et bien les 100 millions d’euros + bonus, le Français de 22 ans pourrait devenir le joueur le plus cher de l’histoire du Real. Le plateau d'El Chiringuito sous-entend que le PSG est en train de tuer le marché du football... d'accord avec ce constat ?

Le PSG fait exploser le marché. Selon le journaliste d'El Chiringuito Jose Felix Diaz, le prix de Tchouaméni a explosé à cause de l'intervention du PSG. Après Mbappé le Paris Saint-Germain aurait fait monter les enchères pour Aurélien Tchouaméni de 70 à 100 millions d'euros en quelques semaines.

Yann Noailles

Rédacteur