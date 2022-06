PSG - Mercato : comme Cristiano Ronaldo, une figure du Real Madrid aurait fait payer Mbappé

Zapping But! Football Club Real Madrid : Ferland Mendy approché par un grand d'Italie

C'était il y a une éternité. Plus de treize ans, lorsque Cristiano Ronaldo, alors à Manchester United, s'était décidé à quitter la Premier League pour rejoindre, en grandes pompes, le Real Madrid. Un transfert choc qui avait secoué la planète foot et sur lequel est justement revenu un ancien président merengue, Ramon Calderon.

Ce dernier est bien placé pour commenter les transactions puisqu'il dirigeait le dossier. Et pour le compte d'El Confidencial, il ne s'est pas privé de faire un parallèle avec le transfert avorté de Kylian Mbappé, il y a quelques semaines.

"A l'époque, si Cristiano avait reculé, il devait nous payer 30 millions d'euros, et si nous reculions, nous lui paierions les 30 millions. C'était le moyen de respecter ce qui avait été convenu. Manchester ne voulait pas le vendre et a finalement décidé de suivre sa volonté. C'est pourquoi ce qui s'est passé avec Mbappé me surprend. Je pensais que les dirigeants du Real Madrid avaient fait la même chose et avaient un accord garanti. Il s'est passé quelque chose qu'on ne sait pas, mais si vous offrez 200 millions d'euros au PSG, comme le président l'a reconnu à ses partenaires lors des séances préliminaires de l'assemblée, c'est qu'il fallait avoir quelque chose de plus que la parole du joueur. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu de pénalité."

Pour résumer L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, si longtemps courtisé par le Real Madrid, a finalement prolongé au sein du club de la capitale. Une décision sur laquelle est revenu un ancien président du Real, qui s'interroge encore est toujours sur les dessous du fiasco.

Benjamin Danet

Rédacteur