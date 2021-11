PSG - Mercato : Doha est fichu pour Mbappé, la botte secrète du Real Madrid bientôt activée ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : l'historique des blessures d'Eden Hazard

Le mercato hivernal et, étrangement, les rumeurs autour de Kylian Mbappé fleurissent de nouveau. En Espagne, il s’agit de tout sauf un hasard. Et pour cause, on a appris cette semaine que le Real Madrid serait prêt à formuler ne nouvelle offre pour s’attacher les services de la star du PSG (22 ans).

Cette rumeur peut poser question alors que ce même Real Madrid n’aurait rien à débourser l’été prochain à l’expiration de son contrat dans la capitale. En attendant, Florentino Pérez pourrait avoir actionner sa botte secrète pour recruter Mbappé : Michael Edwards.

Directeur sportif à succès de Liverpool depuis 2011, avec notamment les venues de Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Georginio Wijnaldum, Sadio Mané ou encore Alisson, l’intéressé quittera ses fonctions en fin de saison.

Son nom est déjà très fortement relié au Real Madrid, lui qui a déjà balayé l’option le menant à Newcastle. « C'est peut-être lui qui sera chargé de mener une partie des négociations dans l'opération Mbappé », glissait ainsi Foot Mercato le 18 octobre dernier. À suivre...

We have today announced future changes to the structure of our football operations leadership, with the news that Michael Edwards will step down as sporting director at the end of this season.