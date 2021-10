PSG - Mercato : Haaland s’éloigne du Real Madrid, cohabitation impossible avec Mbappé ?

Zapping But! Football Club Real Madrid : les chiffres de la saison 2020-2021 de Karim Benzema

Les supporters du Real Madrid viennent de prendre deux gros coups sur la tête en vue du mercato. Alors que l’émir du Qatar préparerait une proposition en or pour retenir Kylian Mbappé, au moins jusqu’à la Coupe du Monde 2022, on apprend que la Casa Blanca n’est plus en pole position pour recruter Erling Haaland !

« Les intérêts conjugués de Manchester City, du Bayern Munich et du PSG rendent difficiles la signature d’Haaland au Real Madrid en 2022, affirme le quotidien madrilène As. Il n’est pas non plus à exclure que Newcastle et ses richissimes propriétaires ne se positionnent au mercato. Le nom de Zinédine Zidane est aussi sur la table. »

Tomas Roncero, journaliste d’As, affirmait récemment que Mbappé était programmé pour être le leader du Real Madrid à l’avenir. « Si Haaland ne l’accepte pas, il ne viendra pas de toute façon », a-t-il déclaré dans l'émission El Chiringuito. Un lien de cause à effet ?

🐢 "MBAPPÉ va a ser el LÍDER del REAL MADRID"



🙄 "Si HAALAND NO lo entiende, NO VENDRÁ" @As_TomasRoncero tiene claro su FAVORITO en #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/Dsv5zFwQqL — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 13, 2021